A la espera de la oferta, el asado ya sale $1.000

Los carniceros despotrican contra los aumentos de precios de los proveedores. “A nadie le gusta aumentar porque se nos van los clientes, pero no nos dejan otra opción”, aseguró a LMN Kevin Quevedo, carnicero de la Carnicería 5 Estrellas, ubicada en Belgrano al 4002.

El convenio del gobierno con el sector empresario no comprende a las carnicerías locales que no son parte de una cadena. El comercio local de carnes no tiene otra que salir al público con precios afectados por la inflación contra una competencia incomparable de los supermercados, que tendrán los precios baratos del acuerdo.

carniceria-Asado-covid-(5).jpg

“Aumentaron todos los cortes, la pulpa pasó de 690 a 750 y la cuadrada o bola de lomo que es para hacer milanesas llegó a los 800 pesos”, le dijo el joven carnicero a este diario. “Si aumenta el precio de la res tenemos que aumentar todos los precios”, razonó Matías Rodriguez, de la carnicería Las Coloradas del Oeste, con LM Neuquén. “La gente compra igual porque tiene que cocinar y comer todos los días, pero bajó mucho la cantidad de clientes”, lamentó Quevedo.

Causas declaradas

El carnicero expuso las causas que sus proveedores esgrimen como disparadoras de la inflación en las carnes. “Nos dicen que no hay carne. Costillas o vacío prácticamente no se consiguen pero por menos carne que haya la gente consume igual y eso se ve reflejado en el aumento de precios”, ensayó Quevedo.

“La gente viene a comprar, se queja de los precios y se va. Pero al rato cuando ven que está en todos lados igual de cara vuelve”, reflexionó el carnicero.

Los precios espantan el consumo. “Nuestros clientes terminan yéndose a comprar al supermercado que tiene otras ofertas”, se quejó el comerciante.

El asado, un lujo: aseguran que a fin de mes costará más de $1.000 Omar Novoa

A pocos días de la navidad, el kilo de asado saltó a más de 800 pesos. Enero alcanzó para que llegara a los mil pesos por kilo.

Quevedo contó que la merma de las ventas lo llevó a acotar el horario de atención. “Ya no tiene sentido abrir a las 17 como hacíamos siempre. Si está todo re tranquilo, la gente no viene a comprar y es un gasto más”, describió.

“Históricamente hacemos chorizos todos los días. Ahora todavía tenemos los de la semana pasada”, dejó como pintura final