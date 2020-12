A las piñas por Maradona

Sobre los motivos del enfrentamiento, el periodista explicó: “Las dos tienen una posición tomada en el tema Maradona. Fernanda fue pareja de Guillermo Coppola mucho tiempo, es amiga de Claudia, de Dalma y Gianinna. Tuvieron cruces por cosas que se contaban. Y Callejón le dijo a Rocío que Claudia no había sido la que no la dejó entrar al velorio de Diego”.

Ángel contó que luego, en un bar, Callejón se “sacó todo lo que tenía adentro”. “Estaba caliente. Se puso violenta la cosa y tuvieron que intervenir. No llegaron a las piñas ni nada por el estilo. Callejón le empezó a decir de todo a Rocío”, dijo De Brito.

“Le dijo ‘hace tres semanas que se murió Diego y vos estás acá de joda, no te merecés haber sido mujer de Diego Maradona’”.

El conductor contó una frase tremenda que Callejón le dedicó a Rocío: “Una de las cosas que le dijo fue ‘hace tres semanas que se murió Diego y vos estás acá de joda, no te merecés haber sido mujer de Diego Armando Maradona’. Ahí Rocío le cortó el rostro inmediatamente, no reaccionó, no se puso agresiva ni nada, empezaron a intervenir antes de que empiecen los manotazos. Las separaron y el clima está fatal”.