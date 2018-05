A lo More Rial, MÃ¡ximo Menem destapÃ³ la olla de la interna familiar

"No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando", dijo el joven antes de contar que, por culpa de su hermana Zulemita, hace años no puede comunicarse con su papá.

"Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulemita es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios", lanzó el joven de 14 años.

Tras desatarse el escándalo, Zulemita recogió el guante e hizo su descargo en Los ángeles de la mañana.

Si bien prefirió no contestar a los dichos del adolescente por el cariño que le tiene, acusó a Cecilia Bolocco de ser la que llevó a Máximo a lanzar este mensaje públicamente.

"Esto no viene de una criatura de 14 años porque conozco mejor que nadie toda la situación. Máximo hace 2 años que no viene a la Argentina. Si fuese tan así esto que publicaron me preocuparía. La verdad es que si vos no traes a tu hijo a ver a su papá y no tiene comunicación, gran parte es responsabilidad de la madre", explicó la hija de Carlos Menem, tomando como ejemplo su caso con su hijo Luca, que tiene a su padre viviendo en Estados Unidos.

"Máximo piensa que yo estoy todo el día con papá y que le puedo pasar cada vez que me llame, pero yo trabajo, tengo dos hijos y tengo una vida separada de mi papá", remarcó.

"Le dije que yo le puedo pasar los fines de semana cuando yo estoy. En la semana se tiene que comunicar con el secretario como lo hago yo y lo hacen todos", aclaró.

En tanto, el ex presidente utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto.