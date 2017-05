Mariela se separó del padre de su hija y rehízo su vida con una nueva pareja. La nena de 2 años visitaba a su papá con normalidad hasta que un día de 2014 la pequeña develó el peor secreto.

“Mi hija estaba jugando con la gata y empezó a tocarle las partes íntimas. Ese fue uno de los indicios, el otro fue que ella buscaba refregarse la entrepierna en la pierna de otras personas”, recordó Mariela en LU5.

“De la persona que menos sospeché era de él (de su ex pareja, papá de la nena). Hasta me costó hacer la denuncia porque yo creía que era un buen padre”. Mariela Madre de la nena abusada cuando tenía 2 años

“Mi actual pareja le preguntó cuando la vio jugando con el gato y la nena le dijo que era un secreto con su papá. Yo la llevé a bañar y me tuve que aguantar no llorar para que me pudiera contar con exactitud lo que pasaba. Ella me explicó que el padre le tocaba la cola”, recordó la mujer, a quien le costó muchísimo afrontar los hechos porque confiaba mucho en su ex.

Las pericias médicas revelaron que la nena había sufrido abusos, en una cantidad de veces no precisada.

La denuncia se radicó en la Fiscalía de Delitos Sexuales, el papá de la nena fue acusado y a fines de abril de 2016 se realizó el juicio. El tribunal observó las pruebas y escuchó los testimonios, incluidos los de docentes de la pequeña, pero aparentemente no fue suficiente y el hombre fue absuelto.

7 meses llevan en espera. A fines de octubre la Fiscalía de Delitos Sexuales presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para revocar o nulificar la decisión por la que se lo absolvió y, de ser así, ordenar un nuevo juicio.

Si bien la fiscalía apeló, un Tribunal de Impugnación ratificó el fallo absolutorio en octubre del año pasado, por lo que mediante un recurso extraordinario de impugnación se llegó al TSJ para que revoque la decisión y se haga un nuevo juicio.

“Para los jueces no fue suficiente que mi hija haya sido abusada; por eso, si tengo que llegar a la Corte, lo voy a hacer. Mi mayor temor es que quieran revincularla con el padre porque costó mucho para que vuelva a tener juegos inocentes como cualquier niño”, dijo Mariela.