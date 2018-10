"A mi hijo lo tienen como perejil y el asesino está libre"

“Estuve esperando todo este tiempo porque no tenía acceso al expediente, ahora que lo pude leer tengo con qué salir a defenderlo. Acá no hay ninguna prueba concreta contra él”, expresó Marisa, la mamá de Nicolás Núñez, en una entrevista con LM Neuquén.

“A mi hijo lo detuvieron porque dos personas declararon contra él después de que se difundiera la recompensa económica. Hay uno que lo tiraron abajo por inconsistencia, el otro, el de la iglesia, dice que mi hijo se lo comentó días después del crimen, ¿por qué recién se presentó a declarar el 21 de agosto de este año? Salió porque pusieron una recompensa”, aseguró Marisa.

El 9 de septiembre, Nicolás Núñez fue acusado por el brutal crimen de Fernando Gatti, bajo la calificación de homicidio criminis causa y tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé una pena de prisión perpetua. Además, se le impusieron seis meses de prisión preventiva por riesgo de fuga y desde la fiscalía ya adelantaron que pedirán que sea juzgado por jurado popular.

Tras un año sin pistas demasiado fuertes, la fiscalía logró llegar hasta Núñez, pero Marisa afirma que su hijo “es un perejil”.

La mujer sostiene que los identikits que se difundieron no coinciden realmente con las características físicas de su hijo y que no hay ninguna prueba concreta contra él.

Por el momento, aguardan el resultado de un ADN que se realizó en un gorro encontrado en la calle tras el crimen.

“Les entiendo su dolor, ¿esa madre calma el dolor teniendo a mi hijo detenido mientras el asesino esté libre, cagándose de risa de la Policía y de todos nosotros? No pongas a cualquier boludo en la cárcel para calmar tu dolor. No me cierra por ningún lado”, expresó la mujer y agregó: “Hay una taxista que declaró el 23 de septiembre de 2017 haber escuchado a un pasajero hablar sobre el crimen, decía ‘¿Cómo lo mataron, si valía más estando vivo?’. Entonces, ¿por qué no siguieron investigando lo que dijo esa testigo?”.

Lo mataron de un balazo al pecho

El 21 de septiembre de 2017, Fernando Gatti fue interceptado junto a su hermana y su abuelo cuando llegaban a la casa de sus padres. allí forcejearon con dos delincuentes encapuchados que no pudieron robarle la mochila que llevaba consigo. Uno de ellos antes de huir le disparó y esa herida le provocó la muerte al cabo de unas horas.

