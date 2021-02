A pesar de que ya hay protocolo cerró otro pelotero en Neuquén

El pelotero Girasoles cerró sus puertas a pesar del protocolo.

“Cuando le decís a una familia que para el cumpleaños número 1 de su hijo solo puede invitar a 10 adultos te dicen que no porque tienen que dejar afuera a los tíos, o abuelos”, contó angustiada Díaz.

Ya sin más cartas en la manga la directora de “Girasoles re copado” tomó la decisión de cerrar sus puertas y la comunicó por su cuenta de Facebook donde muchas familias lamentaron la noticia.

Para Díaz no fue fácil pasar este año, tuvo que usar todos sus ahorros para afrontar el alquiler de 60 mil pesos que pagaba mensualmente, seguir abonando los servicios y pagarle las indemnizaciones a sus empleados, sin que le ingrese un centavo.

“El protocolo no funcionó, lo intentamos pero la gente no quería hacer la fiesta con tantos impedimentos, seguramente antes de pagar un alquiler lo harían en sus casas”, consideró la comerciante que administra este espacio hace seis años. Ante estas circunstancias es que Díaz decidió directamente cerrar el lugar y esperar, sin gastos, a que pase la pandemia.

“El protocolo me ayudó, cada cierta cantidad de días, algo cambia, si bien entiendo y agradezco lo que me han acompañado desde que llegué al Comité de Emergencia, también es cierto que van especulando conmigo. Un 15 sin baile, no es una fiesta. Un cumple infantil, sin sus adultos referentes, no es una fiesta. Si bien es verdad que ésta es la nueva vida que tenemos que enfrentar, es muy nocivo para la parte emocional y mental de los chicos. Esto tarde o temprano va a pasar, y vamos a volver a ser libres”, relató Díaz en su cuenta de Facebook, donde agregó: “Y me voy tranquila. No me voy derrotada, me voy porque no se puede mezclar la pandemia, con lo social. Nada me condena, deje mi corazón al servicio de los sueños y mi accionar al servicio de sus necesidades cuando la cuarentena empezó. Me voy por la puerta grande. Y la frente bien en alto”.