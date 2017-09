Tras las duras declaraciones de Diego Maradona sobre Mirtha Legrand en Instagram, la conductora hizo un descargo en su programa y anunció que al final no le hará juicio al ex futbolista, tal como había asegurado hace unos días. “Es una injuria, una infamia. Y lo quiero aclarar porque de pronto la gente confunde. Yo a Maradona lo debo haber visto tres veces en mi vida, o cuatro. Él vino al programa dos veces, porque quiero decir que Diego Armando Maradona no tuvo conmigo más que gentilezas y actitudes cariñosas, así que por eso me sorprendió este comentario tan gratuito. Estuve por hacerle un juicio y desistí”, dijo la Chiqui luego de remarcar: “Quiero que quede claro porque siempre queda un resabio. No, señora, no es verdad lo que él dijo. Yo a Videla no lo vi en mi vida y el whisky no sé qué gusto tiene. Él agregó que yo debería sentar en mi mesa a los niños desaparecidos antes de irme de esta tierra, eso me afectó muchísimo”, confesó la diva de los almuerzos.