Abel Pintos sorprendió a sus fans de Piedra del Águila

"Andaba en un colectivo. No pasó a cargar, sino que paró para descansar. Lo vimos que estaba ahí y me acerqué para ver si me podía sacar una foto. Muy buena onda, cuando se desocupó me llamó y nos sacamos una foto", contó Irene.

"Fue súper buena onda, humilde y cordial", recalcó. "Tuvo la gentileza de bajarse del colectivo, porque no se había bajado. Bajó porque yo le pedí. Él estaba hablando por teléfono y cuando terminó me llamó. Después otras personas que estaban cerca se sacaron fotos con él", precisó.

abel-2.jpg

"Nosotros acá siempre tenemos visitas de artistas", agregó Irene y destacó que tiene un nutrido álbum con muchos de ellos. "Hace poco pasó Manu Ginóbili, Sandra Mihanovich y el actor Federico Olivera", recordó.

Tras el paso de Abel, muchas de sus seguidores de Piedra del Aguila se lamentaron no haber podido ser testigo de la parada del músico.

A puro hit, el lunes pasado Abel deleitó a más de dos mil personas en el Club Estudiantes de Santa Rosa, con un show que duró casi 3 horas pese al calor agobiante y húmedo que azotó a la ciudad pampeana.

Los acordes de “De sólo vivir” comenzaron a sonar pasadas las 21.30 y desataron una lluvia de papelitos plateados. "De sombrero rojo pasión, anteojos negros y zambullido en un éxtasis total de sudor y alegría, el músico bailó y cantó como si fuese la última vez", destacaron desde el diario local La Arena. y agregaron que la fiesta siguió con “Pájaro cantor”, “Incomparable”, “Buenos amores” y “El vagabundo”, entre otros clásicos.

Embed @abelpintos : "¡Buenas! Hoy canto en Bariloche, y estoy disfrutando mucho de estar acá



Esta noche en el gimnasio de Bomberos #lafamiliafestejafuerte ♥️" @vanesa_penalva pic.twitter.com/e76Jz5La9f — María Ángeles Ponce (@Maruponce78) 3 de abril de 2019

Mañana el artista renovará el vínculo con los barilochenses en el club Bomberos Voluntarios, que ya agotó casi todas las entradas. La gira continuará por Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.