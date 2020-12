Aborto legal: Vivero reclamó un debate político y "no metafísico"

En medio del debate en la Cámara de Diputados sobre la legalización del aborto , Carlos Vivero, diputado neuquino por el Frente de Todos, expuso que dentro de la provincia se registraron "más de 5 mil abortos clandestino " y aseguró: "Esta Ley no obliga a nadie a abortar sino que permite el derecho a optar y decidir en libertad".

En los cinco minutos que tenía para exponer, el neuquino aseguró que en la provincia "hay más de 4 o 5 mil abortos clandestino". "Imaginen el fuerte impacto que genera en nuestra sociedad y en nuestro sistema de salud", expuso.

Por su parte, Vivero aseguró que el debate debe ser político y "no metafísico". "Por eso cuando lo planteamos desde el punto de vista político es que creemos en la educación para decidir, los planteamos desde un punto de vista político para que se crea una acción del estado para hacer las pastillas anticonceptivas para no abortar y ahora estamos discutiendo el aborto legal para no morir. Pero de ninguna manera interviene en las creencias", sintetizó.

"Tal vez hace dos años no se si hubiera estado convencido, pero ahora no tengo dudas. Primero porque hay una compresión histórica del movimiento de mujeres en Argentina y eso es lo que acompaño. Y en segundo lugar que es por el mandato popular que a nosotros nos deposita para ampliar derecho y hacer una sociedad más justa", concluyó el diputado nacional.