A pesar de que el municipio anunció que reforzarían los controles, un bar cervecero de la Diagonal 9 de Julio al 50 no actuó de acuerdo a protocolo y fue clausurado en la noche de este lunes porque tenía personas en su interior . El propietario le dijo a los agentes de Comercio , a modo de excusa, que estaba reunido con los empleados para brindar por el Día del Amigo .

“Ayer se realizó un operativo para desalentar las reuniones sociales con motivo del Día del Amigo. A las 20 en un local ubicado en el Alto se procedió a la clausura porque tenía clientes consumiendo en su interior, cuando está prohibido por protocolo y solo pueden funcionar bajo la modalidad de take away (retirar) o delivery”, señaló la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol.

Señaló que estuvieron durante toda la jornada controlando que se cumpla con los protocolos vigentes del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DSPO) y que no habían encontrado irregularidades ni en la zona del Paseo de la Costa, ni en los fodd truck, ni en los shoppings.

“Fue el único comercio que infringió los protocolos vigentes. El propietario, a modo de justificación, dijo que estaba brindando con empleados por el Día del Amigo”, sostuvo Cagol.

Dentro del local, había unas 4 ó 5 personas que estaban sentadas en una mesa servida, mientras los empleados, vestidos con sus uniformes, estaban en los sectores de la barra y la cocina.

“El Tribunal de Faltas será el que determine el tiempo de la clausura. Por lo pronto, el propietario tendrá su descargo y deberá justificar que todas las personas que estaban en el interior del local son sus empleados. Además de que están prohibidas las reuniones sociales”, indicó la funcionaria.

Los locales gastronómicos están habilitados a trabajar hasta las 23, pero para deliverys o take away. “Podía estar abierto porque eran las 20. Pero todo indica que no eran empleados consumiendo en el lugar sino clientes con la mesa servida”, agregó.