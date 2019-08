Abrir los brazos

Las intransigentes políticas migratorias de las grandes naciones parecen no conocer esa canción. No reconocen que parte de su esencia está formada por una característica intrínseca de la humanidad: el desplazamiento. No se acuerdan de los miles de barcos que salieron de sus puertos hacia otras latitudes, cuando sus estómagos apretados empujaban a los propios europeos a arriesgarse a naufragar.

En un mundo que enaltece la vida nómade y las migraciones por placer, los migrantes pobres siguen siendo rechazados. ¿Será por su falta de recursos, por su desesperación o apenas por el color de su piel? ¿Por qué se los considera inaceptables cuando, detrás de ellos, impera la necesidad?

Reconocer el germen migrante que late en nuestra propia esencia es la única forma de comprender las motivaciones detrás del riesgo excesivo que hay en las balsas que naufragan en el Mediterráneo. Y la comprensión es el primer paso para abrirles los brazos.