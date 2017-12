Abuela inválida debía el alquiler y terminó presa

Según Karen Twinem, la propietaria del lugar en el que vivía la anciana, la mujer argumentaba que no pensaba pagar el alquiler porque iba a morir pronto. Esta versión fue desmentida por Fitzgerald, quien por el contrario alegó que ella siempre tuvo voluntad de abonar y efectivamente pagó, hasta que en los últimos tres meses no le aceptaban el pago “porque no querían tenerme más allí”. Twinem declaró que intentaron en varias ocasiones contactar a familiares de Juanita, pero no tuvieron éxito. Y dijo que también hablaron con varias agencias del área de envejecimiento para tratar de ayudar a la anciana, aunque ella se negó.

Una vecina del lugar, Terri Goldberg, coincidió con la mirada de la dueña: “Siento que se hizo todo lo posible para ayudarla, pero ella misma se buscó todo esto”.