Abuelos, entre virus y estafas

Es que, en un caso, por ejemplo, una abuela de 84 años atendió por teléfono a quien se hizo pasar por su nieto y ella, con total confianza de que era un ser querido, incluso que hace mucho que no ve por el virus, nunca pensó que le mentiría sobre que un amigo pasaría a buscar el dinero por el cambio de numeración de los billetes.

Así como ella, otros dos abuelos fueron estafados con apenas horas de diferencia. “Son los ahorros de toda la vida. De haber sabido, no le habríamos dejado que tenga la plata ahí, porque es un peligro”, confió un familiar de una de las víctimas. Y así como las personas mayores desconfían de extraños o de las entidades bancarias, jamás pensarían que un familiar les haría mal, por lo que cayeron en la estafa de unos desalmados que lo único que quieren es hacer dinero fácil a costa de los más vulnerables. Pareciera que los delincuentes no tienen abuelos o hacen de cuenta que no, para poder engañar a los ajenos y sacarles todo.