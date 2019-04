Acamparon en la Avenida por mayor asistencia social

“Esta manifestación fue en respuesta a la falta de medidas rápidas desde el gobierno nacional en cuanto a los programas de ayuda. No están reconociendo el índice de pobreza que ellos mismos publicaron”, dijo a LM Nenquén Gladys Aballay, referente de Barrios de Pie, una de las organizaciones que protagonizaron el acampe en el centro neuquino. La protesta comenzó después de las 16 y se extendió hasta después de las 20:30. Ocasionó el desvío del tránsito en el corazón de la ciudad. La referente de Barrios de Pie aseguró que en los últimos tiempos “se ha incrementado la cantidad de niños que llegan a los comedores escolares y no estamos dando abasto porque los recursos no nos alcanzan”.