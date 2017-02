Acusado de narco por error pide un millón de dólares

Guillermo Elía

Neuquén.- César Rodríguez, taxista chileno oriundo de Temuco, demandará al Estado argentino por un millón de dólares tras ser detenido en el paso Pino Hachado en febrero de 2016 y procesado por tráfico de drogas. El cargamento que llevaba eran 11 envases de champú que en la aduana confundieron con cocaína líquida. Lo tuvieron 17 días detenido. “Ni siquiera se dignaron a darme una disculpa”, dijo Rodríguez en diálogo exclusivo con LM Neuquén.

La pesadilla comenzó el 23 de febrero de 2016 cuando César viajó en su Hyundai Accent, a pedido de una amiga que tiene un spa en Temuco, para buscar los champús que habían comprado por Facebook a un local de Buenos Aires, desde donde lo mandaban por encomienda a Zapala.

“Viajé ese día como cualquier persona a Zapala, pero como muchos argentinos van a Chile porque les conviene comprar electrónica por el cambio, me volví pronto para evitar las largas colas en la aduana”, detalló el taxista, que retiró la caja con los champús en la terminal de Zapala.

Al llegar al paso Pino Hachado lo detuvo personal de Aduanas con Gendarmería Nacional y todo se complicó. “Me empezaron a decir que todo era sospechoso y me encrespé y le dije a cara de palo: ‘Si yo trajera cocaína, no tendría los recibos con las facturas de compra’. Acá tienen la página de Facebook donde fueron comprados y el contacto de mi amiga que tiene el spa”, recordó.

La caja la pasaron por un detector que no arrojó nada y después un perro entrenado en la detección de drogas olfateó pero no hizo nada. Un gendarme le confesó a Rodríguez tres meses después que al perro se le habían dado mal las órdenes.

“Me tuvieron incomunicado sin poder dar aviso a mi familia. Después, una jueza federal (Silvina Domínguez) me dijo que estaba procesado por tráfico de drogas. Mi abogado me dijo que no declarara hasta que llegara la contraprueba, que se iba a realizar en Neuquén”, detalló.

La caja tardó 10 días en ser enviada a Neuquén para un test definitivo, ya que otros dos habían arrojado que el champú era cocaína líquida.

“Estaba en una celda de dos por dos con una reja roja que no puedo olvidar. A los seis días de estar detenido le conté a otro hombre que estaba detenido porque me acusaban de traficar cocaína líquida, y me dijo que en Argentina eso eran 10 años de prisión. Ahí me deprimí muchísimo”, recordó César.

Pero hubo una conversación que terminó de aterrarlo. “Los gendarmes argentinos estaban charlando y decían: ‘Este hombre me huele a inocente, ni siquiera habla como narco, pero si acá se arma quilombo a este se lo van a cargar’. Eso me dio miedo y una impotencia terrible”, relató.

Después de 17 días, César fue llevado de regreso al Juzgado Federal donde le notificaron que el test había dado negativo y lo liberaron. “De inmediato me subí al auto y volví a Chile, donde perdí hasta el trabajo por esto”, contó.

Desde ese entonces comenzó a realizar gestiones con el Ministerio de Seguridad de Nación para que lo indemnicen por la situación que tuvo que vivir y el daño provocado, pero nadie le dio una respuesta y por eso ahora va a demandar.

“Siempre traté de llegar a buenos términos con el gobierno argentino. De mi parte nunca tuve intenciones de demandarlos, pero llevo un año y recién ahora me pasan para hablar con otra persona del Ministerio de Seguridad argentino. A mí esto ya me llenó, por eso voy a demandar”. César Rodríguez. Taxista chileno detenido

17 días pasó detenido.

Estuvo en un celda de dos por dos aguardando que se realizaran las contrapruebas, que demoraron más de lo previsto.

5 días incomunicado

Es el tiempo que pasó sin poder darle aviso a su familia de la terrible situación que estaba viviendo en Argentina.

