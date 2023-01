Acusan a Peláez de presionar a Cervi para que se baje de la candidatura

Además, desde la Convención Radical neuquina destacaron que "no es verdad" que, como aseguró Peláez, algunos dirigentes exhibieran su intención de alterar la lista de concejales legítimamente proclamada. "Y esto no es verdad -reza el texto firmado por Romero-", quien agregó: "lo que sí es cierto, es que en la convocatoria a internas para cargos electivos realizada por Peláez", queda claro que la nómina de ediles "dependerá de lo que eventualmente se acuerde en la UCR, en el marco de las alianzas provinciales y locales que se aprueben”.

También desmintieron de forma categórica que no se hayan autorizado listas colectoras tanto para intendente como para gobernador. "Esto es falaz", dispararon los radicales, porque según afirmaron "en primer lugar, la Convención no autoriza ni rechaza colectoras, por no formar parte de las atribuciones conferidas en la carta orgánica partidaria".

"Como se explicó en varias oportunidades, las colectoras son aceptadas por los encargados de manejar las campañas políticas, ya que son quienes deben fijar las estrategias para el mejor resultado posible", ampliaron.

Otra dura desmentida se refiere a los "renunciamientos", porque los radicales advirtieron que "también dice (Peláez), que en numerosas ocasiones puso a disposición su renuncia a intendente; lo que omite decir es que esa renuncia estaba condicionada a que Pablo Cervi ocupara ese lugar, para permitir que JxC fuera colectora de Figueroa".