Acusan a una voluntaria por la muerte de 105 niños

Bach se defendió de las acusaciones al asegurar que su organización tenía más de un 96 por ciento de “tasa de éxito” en el tratamiento de niños desnutridos. “Se cometieron errores y se aprendieron lecciones, pero los errores y las lecciones de la vida nunca causaron daño a ninguna persona”, dijo la misionera, de 30 años, a NBC News, en un mensaje de correo electrónico. Según lo que admitió la propia Bach a la cadena de noticias estadounidense, 119 niños murieron entre 2010 y diciembre de 2018 en la fundación, pero ella no lo relaciona con el accionar de SHC. La mujer aseguró también que ella tenía un “entrenamiento médico laico” y un certificado de RCP, pero que no tenía un título de médica. “Nunca me puse en la posición de realizar tratamientos a los niños enfermos como una doctora. Pero con frecuencia me veía envuelta en esas situaciones, y no tenía opción “, dijo Bach.