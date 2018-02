Adicta a las cirugías

Los rumores surgieron a partir de una serie de posteos que ella hizo en Instagram, en donde se la ve con la nariz súper fina, el mentón más pronunciado y la boca bien marcada.

Los detalles no pasaron desapercibidos por los usuarios de las redes sociales -incluido Ángel de Brito-, que rápidamente le consultaron a la mediática qué retoque se había hecho. Charlotte prefirió llamarse a silencio y aprovechar la atención de los medios, que desde hace un tiempo no hablaban de ella.

De ser confirmada la intervención quirúrgica, los padres de la blonda, Mariana Nannis y Claudio Paul, no deben estar para nada felices, ya que se han opuesto a cada una de los operaciones que ella se ha realizado. “No puede ser tan chiquita (tiene 25 años) y hacerse tantas cirugías. Ella hace lo que quiere, pero le dije: ‘Tenés que parar porque sino vas a terminar como Michael Jackson’. Hasta ahora está bien”, sentenció Nannis en una entrevista con Susana Giménez, el año pasado.

Hasta el momento, la joven tiene una importante cantidad de cirugías. Según ella misma relató, se colocó prótesis mamarias, se hizo una rinoplastía, una liposucción y se puso relleno en los labios y glúteos. “El Dr. Alberto Ferriols me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero yo quería en talle D. ¡Y me las tuvo que hacer!”, contó la joven en una entrevista con Caras y agregó: “Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, en los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen”, explicó. ¿Hasta dónde llegará?.

En llamas: Los padres de la mediática no deben estar conformes con esta nueva cirugía.

No para: Según las imágenes, la joven se habría retocado la nariz, los labios y el mentón.