De esta forma, la banda liderada por Anthony Kiedis y Flea consiguió colgar el cartel de “sold out”. Igualmente, aún quedan tickets para el sábado 17 y domingo 18, a precio final de $1990 + costo de servicio, a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con la tarjeta del banco Santander Río las entradas se podrán adquirir en 6 cuotas sin interés.

Pearl Jam, LCD Soundsystem, The National y David Byrne serán parte del tercer y último día del festival. Los liderados por Eddie Vedder pisarán suelo argentino por quinta vez en su historia. Por su parte, el grupo de música dance-punk neoyorquino formado por James Murphy y Tim Goldsworthy presentará su nuevo disco: American Dream.

Sideshows

En el inicio del mes, el festival sumó sideshows (conciertos en teatros) a su grilla. Las primeras bandas o artistas en confirmar su presencia previo al festival son Anderson, Paak & The Free Nationals, Zara Larsson y Oh Wonder, LCD Soundsystem y Volbeat.

El 20 de marzo, en el Teatro Vorterix, se podrá disfrutar del combo electrónico/rocker de LCD Soundsystem. Resta esperar la confirmación de los sideshows de Liam Gallagher, Metronomy y David Byrne.