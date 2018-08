Aguas servidas en la habitación: vecinos de San Lorenzo reclaman por desborde cloacal

Según explicaron los habitantes del lugar el problema ya lleva varios días y las aguas servidas ingresan en el interior de la viviendas y tienen que turnarse para cocinar, bañarse y lavar la ropa o los platos.

Fabián, un habitante de un sector del barrio, denunció en LU5 que a pesar de los reclamos de hace mucho tiempo, el EPAS no les da soluciones y los líquidos cloacales llegan hasta las habitaciones.

El hombre manifestó su enojo porque habitualmente los líquidos rebalsan las cañerías y les llenan la casa de efluentes cloacales y a pesar de las denuncias en los diversos organismos no tiene respuestas

Fabián dijo que el problema sería que no funciona la planta de bombeo, según le indicaron desde el organismo de saneamiento, por lo que las aguas terminan cayendo en los canales aluvionales.

"Los niveles de las cloacales empiezan a subir, no podés hacer nada. A la tarde no podés hace nada, hay que hacerlo a la mañana y esperar hasta las 3 de la mañana que bajan lo niveles. El pozo número 1 no está funcionando, el camión vino y sondeó pero sino funciona la planta no sirve de nada que venga", explicó.

"24 horas con aguas servidas dentro del domicilio es insalubre, es un foco constante de contaminación. La planta de bombeo de San Lorenzo no funciona como corresponde y se está contaminando también el río Limay", concluyó.