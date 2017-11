"Ahora iremos a La Plata con todas las pilas puestas"

“Estoy un poco amargado porque no pudimos terminar bien el fin de semana, en el que veníamos haciendo un buen trabajo, faltando seis vueltas”, expresó el corredor del equipo Laboritto Jrs., quien se quedó sin tracción en su Chevrolet y sin sumar en la final de la penúltima fecha de la Copa de Plata. “Seguimos en la pelea, con chances matemáticas. Hay que seguir trabajando de la misma manera o mejor, ir a la última fecha en La Plata con todas las pilas puestas”, manifestó Benvenuti.

En la lucha por el título, Aguirre lidera con 164, le siguen otro Dodge con 159,5 y el Ford de Marcos Muchiut, con 144,5. En el cuarto lugar está el angosturense, con 134 unidades y la final ganada -requisito obligatorio-. “Hay 70 puntos en juego, lo que abre más el panorama, pero está muy parejo todo, va a haber que trabajar bastante y depender un poco de la suerte también”, reconoció el neuquino.

“Seguimos en la pelea, con chances matemáticas en la Copa de Plata. Hay que seguir trabajando de la misma manera o mejor”.Juan Cruz Benvenuti. Piloto neuquino que corre en el TC Pista

Primera experiencia

Fue la primera vez que Benvenuti giró en Comodoro Rivadavia. “Es un circuito muy lindo, con curvas de media y alta velocidad, con mucha adherencia, lo cual hace que dependa mucho el físico de cada piloto, porque no tenés descanso, si bien es corto, es un circuito muy rápido, hay que ir con el físico muy bien puesto para no depender de eso y poder aprovechar al máximo el auto”, describió Juan Cruz, quien corre su primera temporada en la categoría telonera del TC.

“Esperemos que la última fecha sea para nuestro lado, o si no, igual estamos orgullosos de que hicimos todo para lograrlo, y no poder defenderlo en Comodoro fue por la falla de un material que no depende de nadie. Estamos contentos por todo lo sucedido este año, el balance, desde ya, es muy positivo”, cerró Benvenuti, que irá por su última chance a La Plata.