Ahora podés conseguir el 20% de descuento en el Supermercado Tina: cómo acceder al beneficio

El mayorista local anunció el nuevo beneficio para que todos los clientes minoristas y también los comerciantes aprovechen a comprar con buenos precios.

El supermercado Tina lanzó una promoción más que especial para todos sus clientes, quienes además de acceder a los productos con los mejores precios en Neuquén, van a poder disfrutar de nuevos descuentos.

Lo que surgió por una inquietud de los clientes, derivó en una larga negociación entre los directivos de la firma comercial y Mercado Pago, que finalmente permitió llegar a un acuerdo para ofrecer este importante beneficio.

Se trata de un 20% de descuento para los clientes que vayan a cualquiera de las sucursales de Tina, los días lunes y miércoles, y paguen con el dinero alojado en sus cuentas de Mercado Pago a través del QR.

Para acceder a ese beneficio deberán realizar una compra mínima de 120.000 pesos, con un tope de reintegro de 24 mil pesos.

Además, las compras que se realicen los martes, jueves, viernes y sábados a través de Mercado Pago obtendrán un descuento del 5%. En este caso la compra mínima es de 100 mil pesos y no hay tope de reintegro.

"Queremos contar a nuestros clientes que tomamos el consejo de muchos de ellos y logramos llegar a un acuerdo con Mercado Pago por el cual el beneficiado va a ser el cliente en toda su expresión", comunicó a LMNeuquén Cristian, uno de los directivos del Supermercado Tina.

Cristian explicó que el descuento del 20 % apunta a todo el público, ya sea minorista o mayorista, y consideró que el del 5% sin tope de reintegro va a ser muy beneficioso para el sector comerciante que lleva mercadería para revender en sus locales.

"Una compra de 120 mil pesos consideramos que es lo que una familia lleva por mes o cada 15 días, por lo que el descuento les va a venir muy bien. Podrán utilizarlo una vez por mes a través del dinero en su cuenta de Mercado Pago", comentó el comerciante.

"El descuento del 5 % de los martes, jueves, viernes y sábados está hecho para todo público, pero pensando más en el comerciante, que va a tener un 5% directo de descuento sin tope, con un mínimo de compra de 100 mil pesos. Eso va a ser de ayuda para muchos comerciantes y nosotros buscamos fidelizar al cliente", comentó el directivo de la firma, quien contó además que hace tiempo que venían planificando esta propuesta.

Supermercado Tina

El supermercado Tina es el único mayorista de Neuquén, la única firma de capitales neuquinos del rubro y que apuesta a crecer y ofrecer buenos precios y productos a sus clientes.

Estos nuevos beneficios están habilitados en todas sus sucursales. Tina cuenta con una amplia sucursal en Centenario, ubicada a la vera de la Ruta 7, frente a la estación de servicio Puma, a dos semáforos desde Neuquén.

Y el local de Neuquén está en Catriel 42, casi esquina San Martín. En ambos locales el horario de atención es de 8 a 21 horas de lunes a domingos.

Ambas sucursales están totalmente organizadas para llevar adelante una compra rápida, en un ambiente moderno y luminoso que hace más placentera la actividad. Luego de las últimas remodelaciones se generó un espacio cómodo para ingresar, estacionar y comprar.