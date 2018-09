Ahora se viene una nena, Diego

“¡Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicas sólo a ser muy feliz! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. No será la primicia de nadie porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia. Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser 3. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada, bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo”, expresó la actriz en su posteo.

Tras inmensa noticia, el abuelo de la pequeña aún no se ha expresado en las redes. Cabe señalar que el Diez fue el gran ausente en la boda de su hija, que se celebró en marzo pasado. ¿El motivo? Tiene que ver con la mala relación que mantienen sus hijas con la pareja de su padre, Rocío Oliva.

Será la primera nieta del ex DT de la Selección y el tercero en total, ya que Maradona es abuelo de Benjamín Agüero -el hijo que tienen en común Sergio Agüero y Gianinna Maradona- y de Diego Matías, fruto de la relación entre Nunzia Pennino y Diego Jr.

La actriz y Andrés, el economista y ex rugbier, se pusieron de novios en 2013 y mantuvieron resguardada la fecha del casamiento hasta el último momento, al igual que esta muy feliz noticia.