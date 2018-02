En octubre, los cuñados se reencontraron después de mucho tiempo sin verse. “Hacía mucho que no me hablaba con ella (mi hermana). Él contó que trabajaba para una empresa de servicios y me dijo ‘si querés te consigo laburo en YPF’”, comenzó su relato la víctima. Confió que la oferta era tentadora, considerando que él estaba jubilado y le venía bien para ganarse unos pesos. Explicó que su cuñado le propuso ser socios y para ello había alquilado cuatro autos, pero le dijo que necesitaba dinero. Como contrapartida, el denunciado negó haberle pedido plata (ver recuadro).

170.000 pesos es el monto total de la estafa al hombre y su padre. Entre el dinero que entregó cada uno, más la compra de un televisor de 50 pulgadas, el estafador les sacó una suma cercana a los $170.000. Hasta el momento no les ha devuelto ni un centavo.

“Le entregué 50 mil pesos, pero después me dijo que necesitaba más para los seguros y credenciales de los vehículos, pero como yo no tenía, le pidió a mi padre, quien le creyó y dio más de 60 mil pesos”, detalló la víctima, quien lo buscó en internet y se enteró de que un ingeniero cipoleño también había sido estafado por su cuñado.

“En Delitos Económicos me contaron que tiene muchas denuncias, que se hace remeras con el logo de YPF para simular. Yo mismo fui a YPF y nadie lo conocía”, sostuvo.

La investigación del hecho quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales.

“Es parte de la familia, cómo vas a pensar que te puede hacer algo así. El dinero no sé si lo recuperaré, pero lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que este tipo es un estafador”, dijo la víctima. Cayó en la ilusión de trabajar como chofer de YPF.

Desmentida

“Yo no le pedí ni un centavo”

“Es mentira. Yo no le pedí ni un centavo a él para que trabaje conmigo”, afirmó el hombre que fue denunciado por su cuñado de estafa. Al enterarse de la denuncia, quiso dar su versión de los hechos. En diálogo con LMN, explicó que en ningún momento le solicitó dinero, sino que fue él quien le dio plata a su cuñado porque la necesitaba. “Le di 90.000 pesos”, destacó, a la vez que mostraba el comprobante de transferencia bancaria desde su cuenta hacia la de su cuñado, realizada el 15 de enero pasado. “Toda la familia sabe cómo fue la historia y no es como dice él”, contó el denunciado. Al consultarle por qué creía que su cuñado lo había denunciado, sentenció: “Porque es un resentido. Ninguno en la familia le da bola. No tiene ningún comprobante de que me entregó dinero”. Además, confió que ganó la demanda contra el cipoleño y negó estar involucrado en una causa por alquileres de vehículos y un departamento céntrico con cheques robados. En paralelo, la Policía y la Fiscalía lo investigan por numerosas estafas.