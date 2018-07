Ahora, zafó la banda acusada de estafar a la AFIP

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca emitió una resolución por la cual revocó los procesamientos, no porque la estafa no haya existido, sino porque los implicados no están tipificados en la figura delictiva.

Los acusados declaraban actividades comerciales de diversa índole, todas ellas sin la infraestructura económica y financiera necesaria como para justificar el nivel de actividad que desarrollaban estas empresas.

Entre 2006 y 2009 esta organización se dedicó a vender comprobantes apócrifos a diversos contribuyentes en actividad, quienes mediante su contabilización lograban evadir IVA y Ganancias.

Los jueces de cámara explican en su resolución que estas personas no están contempladas en el delito de asociación ilícita porque ninguna se beneficiaba con la reducción impositiva. Y aclaran que lo que hacían era prestar toda la mano de obra y experiencia para ayudar a otros a evadir impuestos.

Como esto no está contemplado en la ley, se determinó revocarles el procesamiento.

Ahora, el único camino que le queda a la AFIP es un recurso de casación, para que la Corte dirima las responsabilidades en la millonaria estafa al Estado.