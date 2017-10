Ailén Bechara salió a defender al Pollo por la polémica foto

Buenos aires.- Bajo un contexto de sensibilización hacia las denuncias por acoso en los medios, tras el caso de Ariel Paluch, Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter una foto con un dejo malintencionado que desató polémica. En la imagen se captó el momento justo en que se ve al Pollo Álvarez “poniéndole una mano de más” a Ailén Bechara. La bailarina, quien fue invitada al programa conducido por el Pollo, lejos de sumarse a la denuncia salió encarnizada a defender al periodista publicando una serie de tuits para despejar dudas: “Jajaja, ¡CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo”, escribió la modelo. “No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubicó @polloalvarezok”, agregó.