Al MPN lo perjudicó el contexto político nacional

Para empezar, el comparativo lógico debe hacerse con la última elección no presidencial de medio término, es decir, la de 2013, cuando se eligieron candidatos a diputados y senadores. En ese entonces el partido provincial llevó dos listas: una encabezada por el petrolero Guillermo Pereyra y la otra por la entonces vicegobernadora Ana Pechen, ambos precandidatos al Senado de la Nación. El MPN cosechó 198 mil votos para esa categoría y 185 mil para la de diputados (60,73% y 56,94% respectivamente). Esto marca una diferencia enorme con los 81.133 de ayer (22,30%). Sin embargo, en ese 2013 se dio una situación particular en el que un sector muy importante de la población no emepenista participó de la interna del partido provincial en la que se impuso Pereyra. Hubo un claro posicionamiento del petrolero contrario a las políticas del gobierno nacional, en medio de la discusión por el contrato entre Chevron e YPF, y de un oficialismo más cercano a la Casa Rosada. Sumado a esto, los sectores de la oposición al MPN no tenían peso: el Frente para la Victoria obtuvo el 9% y Compromiso Cívico Neuquino (espacio que respondía al intendente Horacio Quiroga) algo más (9,43%). Toda esta situación se vio reflejada después en las elecciones de octubre de ese año, cuando el MPN ganó pero obtuvo muchos menos votos: 39,49% para la categoría senador y 37,50% para la de diputados.

En 2015 las PASO se dieron también en un contexto muy diferente al de ayer, dado que con la renovación de bancas en diputados se eligió presidente. Por esta razón, al no acompañar a ninguna fórmula presidencial, el MPN quedó disminuido frente a los partidos nacionales: obtuvo 63.817 votos (21,55%) contra 93.832 del Frente para la Victoria (31,69%) y 64.305 de Cambiemos (21,72%)

En las PASO de ayer hizo irrupción por primera vez un Cambiemos neuquino, con candidatos a legisladores sin adhesión a fórmulas presidenciales. No obstante, el MPN no pudo escapar, otra vez, a la nacionalización de una elección que le dejó gusto a poco y que le hará replantear estrategias.

21,55 fue el porcentaje de votos del MPN en las PASO 2015. En 2013 había sacado el 57%.

Hegemonía en el Neuquén profundo

Siguiendo una línea histórica, el MPN ganó en la zona centro y en Zapala, segundo departamento en importancia detrás de Confluencia. Allí obtuvo el 28,33% de los votos, superando al Frente Neuquino (22,55%), Cambiemos (18,63%) y Unidad Ciudadana para a Victoria (18,24%). Y como también era de esperar, el partido provincial se impuso en los departamentos Chos Malal, Aluminé, Collón Cura, Huiliches, Catan Lil, Loncopué, Pehuenches, Minas y Ñorquín. La sorpresa es que no se pudo imponer en el corazón de Vaca Muerta (departamento Añelo). Allí perdió por escaso margen contra Unidad Ciudadana (24,04% y 23,42% respectivamente).

La razón de la victoria de Cambiemos la explica el departamento Confluencia, donde ganó por el 26,13% de los votos. Detrás se dio casi un triple empate entre el MPN, Unidad Ciudadana y el Frente Neuquino.

Alma “Chani” Sapag: “Fue una elección de Cristina contra Macri”

“Hay que trabajar muchísimo debatiendo ideas y llevando la propuesta de nuestro partido a la gente”, afirmó la candidata a diputada nacional del MPN.

Pasadas una pocas horas de las PASO, la candidata a diputada nacional por el MPN, Alma “Chani” Sapag, habló ayer sobre los resultados que ubicaron al partido provincial como segunda fuerza detrás de Cambiemos y cuestionó la “nacionalización” de los comicios. “Fue una elección de Cristina contra Macri”, apuntó la aspirante al Congreso Nacional.

Afirmó que se instaló una especie “de Boca-River” que obligó al partido provincial a hacer un trabajo “cuerpo a cuerpo” para explicar “quiénes son los candidatos” y apuntó: “Corremos contra los medios nacionales y en eso no salimos ni entramos en la discusión, porque enfrentamos una elección de medio término nacionalizada”.

Chani aseguró confiar hacia octubre en “la madurez de los ciudadanos neuquinos para poder diferenciar”.

“Hay que trabajar muchísimo debatiendo ideas y llevando la propuesta. Durante 54 años tuvimos la misma propuesta como partido político y este tema Cambiemos-kirchnerismo barrió con todo el país”, indicó.

“Estamos conformes. Creo que hay que mirar Neuquén, Cutral Co, Plottier, Centenario y hacer un análisis serio para llevar la propuesta y defender ideas para la provincia”, agregó.

Chani analizó que “de todas maneras” su partido hizo una buena elección. “Ahora tenemos que trabajar muchísimo cuerpo a cuerpo. Nosotros no salimos en los medios nacionales”, dijo y añadió: “Ahora hay que explicarles a los neuquinos que Macri no es candidato y que Cristina lo es en la provincia de Buenos Aires”.