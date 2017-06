Al Poroto no le cuesta reinsertarse al mercado del chamuyo

El defensor de Vélez ha vuelto al tapete de los rumores del corazón luego de que se lo vinculara a la modelo Noelia Marzol, con quien mantuvo un intercambio de mensajes por Whatsapp.

"Hoy en día no estoy abierto al amor. Estoy tranquilo", dijo el jugador. De todas formas, Cubero admitió que sí podría permitirse "conocer chicas".

"Soy un hombre soltero y estoy en todo mi derecho. ¿Si conocería a Noelia Marzol? Sí, a ella o cualquiera", comentó. Y recalcó: "No me cuesta reinsertarme en el mercado del chamuyo, eso no se pierde".