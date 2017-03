Alario la clavó en el ángulo

¿Se puso los botines? Sol Pérez, mejor conocida como la “chica del clima” de TyC Sports, fue vinculada sentimentalmente con Lucas Alario, delantero de River. Según los rumores, la sensual blonda y el futbolista están iniciando una apasionada relación que habría comenzado hace un par de semanas.

"La verdad es que no sé de dónde salió todo esto. No lo conozco".

Desmentida: No se hace cargo

¿En qué quedamos?

Pese a que el rumor se difundió rápidamente, la joven prefirió no pasarlos por alto y salió a desmentir los trascendidos. “La verdad es que no sé de dónde salió todo esto. No lo conozco. Sé que el rumor está hace bastante pero no es más que eso”, aclaró Sol.

No la dejan mostrar fotos súper hot

Furiosa con Instagram porque la censuraron

Hace pocos días, Sol salió a criticar a Instagram porque le censuró una foto hot. “Instagram, me tenés los huevos llenos, es la segunda foto que me eliminás”, lanzó la joven y continuó con un mensaje más duro: “Instagram, empezá a fijarte mejor los que mandan fotos de sus pij... por mensaje directo y no tanto en el laburo de la gente normal”.