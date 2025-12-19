Alarma por ingreso de mercadería ilegal: con qué productos hay que tener cuidado

Comerciantes argentinos advirtieron por el impacto de diversos productos, y el riesgo para los consumidores.

El ingreso irregular de mercaderías sin controles afecta al comercio formal y a la recaudación fiscal.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su preocupación por el ingreso de mercadería ilegal en Argentina. La entidad advirtió que el avance de productos que ingresan al país sin controles adecuados distorsiona la competencia.

Además advirtieron, que esta situación expone a los consumidores a riesgos concretos y debilita la capacidad del Estado para recaudar impuestos.

Desde la CAC señalaron que el fenómeno no resulta aislado ni marginal. Por el contrario, atraviesa múltiples rubros y se expande tanto en canales de venta tradicionales como en plataformas digitales. En ese escenario, el comercio formal enfrenta un contexto adverso, con pérdida de ventas y dificultades para sostener puestos de trabajo frente a actores que operan fuera de la ley.

Según señalaron, la proliferación de mercadería ilegal afecta de manera directa a las empresas que cumplen con las normas vigentes. El perjuicio no se limita al momento de la venta, sino que alcanza a toda la cadena productiva.

La producción local y el empleo formal quedan en desventaja frente a productos que evitan aranceles, impuestos y controles.

A-mayorista-Mercadería.png La venta de mercaderías ilegales expone a los consumidores a productos sin garantía ni certificaciones.

La entidad remarcó que el Estado también resulta perjudicado. La entrada de mercadería sin declarar implica una pérdida relevante de recursos por derechos de importación, impuestos internos e IVA. Esa merma en la recaudación limita la capacidad de financiamiento de políticas públicas y profundiza desequilibrios fiscales.

Desde la óptica empresarial, esta situación genera un círculo difícil de revertir. Los comercios que operan dentro del marco legal deben afrontar costos impositivos, laborales y logísticos que no alcanzan a quienes ingresan productos de manera irregular. El resultado es una competencia desigual que presiona sobre precios, márgenes y niveles de actividad.

Cuáles son los productos más afectados y el riesgo para los consumidores

Entre los artículos más afectados por el ingreso ilegal, la CAC identificó celulares, televisores, notebooks y aires acondicionados. Se trata de bienes de alto valor y fuerte demanda, que ingresan al mercado sin cumplir requisitos básicos de seguridad y calidad.

Estos productos no cuentan con certificaciones eléctricas ni con homologaciones exigidas por el Ente Nacional de Comunicaciones. En consecuencia, los consumidores quedan expuestos a riesgos técnicos y eléctricos, además de carecer de garantía oficial y soporte posventa. Esta situación vulnera derechos elementales y contradice normas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial.

La Cámara de Comercio también advirtió que la comercialización de estos bienes se desarrolla tanto en locales físicos como en ventas online. En muchos casos, los vendedores utilizan marcas reconocidas para potenciar la demanda, aun cuando los productos no cumplen con estándares legales. Esta práctica agrava el daño al comercio formal y genera confusión entre los usuarios, que no siempre logran distinguir entre una oferta regular y otra ilegal.

Frente a este escenario, la CAC reclamó un refuerzo de los controles fronterizos y una mejora sustancial en la coordinación entre los organismos públicos involucrados. La entidad consideró indispensable profundizar las tareas de detección en pasos fronterizos y sancionar de manera efectiva a quienes participan del ingreso irregular de mercaderías.