Alberto Canapino pidió un sinceramiento en el automovilismo

“ Siempre digo que el automovilismo no tiene ni piso ni techo. No tiene techo porque uno siempre invierte todos los recursos disponibles para ser cada vez más rápido. Se gasta todo lo que uno tiene y para mí hay que saber guardarse el margen de rentabilidad porque si no la pasión te lleva a que se gasten los recursos al 100%. Pero al mismo tiempo, hacía abajo se puede achicar lo máximo que sea posible”, indicó Canapino en primera instancia.