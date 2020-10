Alberto Canapino y el análisis del momento de Chevrolet

Canapino-LM.jpg Alberto Canapino habló del rendimiento del Equipo Chevrolet YPF.

Además, el arrecifeño habló del panorama con el que encararon el fin de semana en Córdoba. “En nuestro caso, estábamos un poco preocupados porque no habíamos probado contra otros equipos que sí lo habían hecho y lógicamente, teníamos alguna duda de cómo íbamos a poder funcionar, porque solo hicimos una prueba al año. Nos conformábamos con no estar demasiado lejos, por eso valoramos doblemente lo que hemos logrado, las victorias de “Berni”, un buen resultado con Agustín que si bien Matías (Rossi) ha estirado la diferencia en el campeonato”, explicó.

Y agregó que todavía se puede lograr mayor potencial. “Nosotros estamos con buenas posibilidades más aún, sabiendo que el próximo fin de semana será sin penalizaciones. Nos vamos mentalizados en volver a sumar bien en la fecha venidero”, aseguró.

Por último, Canapino remarcó su alegría de volver a forma parte del Súper TC2000. “Pudimos culminar la carrera, hacer las tandas siempre de manera competitiva y en lo personal, no puedo dejar de mencionar lo contento que me siento del trato que me ha dado el equipo. En todo momento me ha tratado como si fuera uno más de toda la vida y encontré un grupo muy eficaz y unido. Párrafo aparte para Chevrolet YPF, a Sebastián Martínez Ríos y Sebastián Pereyra por esta oportunidad que me han dado, de volver a estar en Súper TC2000, es algo que me apasiona y puedo compartirlo con Agustín”, cerró.