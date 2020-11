Alejandro Cancio debutará dentro del CARX en Río Cuarto

ale-cancio-LM.jpg Alejandro Cancio incursionará dentro del CARX Rallycross

En torno a sus metas para el fin de semana, el neuquino indicó que intentará disfrutar de esta nueva experiencia. “Llevo mucho tiempo sin subirme a un auto de rally, más de año. Además, literalmente no he andado en nada, así que no sé cómo podría llegar a irme. Si tengo grandes expectativas en poder pasar un gran fin de semana con amigos y junto al automovilismo, que hace tanto tiempo que no vivimos con mi viejo. Tenemos muchas ganas de cruzarnos con la gente del ambiente, después lo venga demás, como un buen resultado, va a ser otro premio. Hoy como está la situación, poder disfrutar del CARX es una alegría enorme”, afirmó.

Quien cumplirá 44 años el próximo domingo 15 correrá con el Chevrolet Agile con el que se consagró campeón 2019 del Rally Argentino Miguel Baldoni. Dicha unidad es la misma que el huinculense utilizó en su segunda etapa del Tango Rally Team, escuadra con la que transitó buena parte de su participación en el certamen nacional.

Vale recordar que, a principios el año pasado, Ale Cancio fue intervenido quirúrgicamente para extirparle unos de sus riñones, ya que tenía un tumor encapsulado. Tras la operación, el sureño volvió a los caminos en el Rally Mobil chileno, donde fue uno de los animadores de la categoría R5, y también tuvo una destacada actuación en el Rally de Chile, competencia que fue el estreno del país transandino en el Mundial de Rally.