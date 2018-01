Alejandro Monteiro: "Hay nueve pedidos de inversión en gas"

¿Cuáles son los objetivos para el 2018?

Transitamos un sendero de cambio en la forma de hacer las cosas. Hubo un primer avance de la explotación, con un precio determinado y otros objetivos, y ahora sobre la base de incentivos la industria mutó al gas, que es donde más potencial y necesidad hay en el país. Hay que seguir reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Una de las claves será que la mayor cantidad de mano de obra local pueda trasladarse al no convencional, que es donde más trabajo habrá. Estamos ante un escenario de cuatro años de buen precio de gas.

¿Y en materia de inversiones?

Tenemos 13 pedidos de operadoras para acceder a los beneficios de la resolución 46 (que fijó un sendero de precios atractivo para las empresas). Ya aprobamos tres y sólo uno de esos fue aprobado por Nación, que es en el área Fortín de Piedra. Hay otros dos que aprobamos, son Aguada Pichana Este y Rincón de las Cenizas Este (ambos de Total). En estos días estamos aprobando alrededor de 9, para que luego el Ministerio de Energía de la Nación también dé su aprobación.

¿De cuánto será la inversión?

Son 599 pozos en 13 proyectos, con 6871 millones de dólares en cuatro años, de 2018 al 2021. Hay proyectos de no convencionales y otros de convencionales. Tenemos buenas perspectivas de que se acelerarán los pilotos y los desarrollos que tenían las empresas, a partir del nuevo precio del gas.

¿Qué implica en términos de inversiones en el corto plazo la suba del petróleo? ¿O es un escenario todavía impredecible?

Está claro que la suba del precio está dando una posibilidad, pero todavía hay que ver cuál es el análisis de las operadoras. Queremos más inversión, no sólo en gas, para que haya más empleo y más producción. Hay un tema: los costos muy distintos y el no convencional viene siendo más rentable que el convencional. Sin embargo, hay una banda de precio del barril, entre los 60/70 dólares que creemos que es propicia para inversiones en convencionales y que a las empresas les dan los costos.

¿Les preocupa ese tironeo entre convencionales y no convencionales?

Hay que seguir muy de cerca los efectos de las empresas que invierten para lograr el subsidio, para que no se dejen de invertir en áreas donde no está ese incentivo de precios. Tenemos 26 áreas no convencionales otorgadas y son nueve por ahora las que van a tener este subsidio de precios. Lo hemos hablado con el ministro de Energía de la Nación (Juan José Aranguren), de modo que no se genere sólo un fenómeno de redireccionamiento de inversiones en áreas que entran en la resolución 46 (aquellas donde las empresas pueden obtener un mejor precio del gas por superar ciertas cotas de producción).

¿Qué prioridades ve en términos de logística para afianzar el proceso de inversiones?

Yo lo que pienso es que tenemos que generar la infraestructura necesaria para disminuir impactos locales. Que no se asiente gente donde no hay infraestructura, agua, cloacas, luz, escuelas, hay que ver cómo se va a dar ese desarrollo social. Saber, también, si las operadoras están pensando en que la gente se afinque en Añelo o si se va a seguir trasladando desde el Alto Valle. Hay que profundizar la inversión en rutas, y el tren de Vaca Muerta es fundamental para disminuir los cotos de producción. Considero que los beneficios de la producción de hidrocarburos se tienen que ver en cómo esto impacta en infraestructura, porque si no la visión es que las empresas vienen, sacan los recursos y se van. Neuquén tiene mucho conocimiento de la actividad, pero estamos ante una nueva forma que requiere de la ciencia social y de los controles optimizados.

¿Cuál será la política con los conflictos territoriales?

Hay que buscar consenso y separar cuáles son las comunidades y los criollos que están en las áreas y ver cómo la actividad contiene esa situación. No hay que diferenciar entre mapuche y criollo.

¿Y en política de control de la producción?

Estamos haciendo una revisión de toda la cadena que termina con el pago de las regalías. Desde la salida de los pozos, a los precios de liquidación, las declaraciones juradas y el pago de regalías, servidumbres y cánones de la actividad hidrocarburífera.

599 pozos totalizan las inversiones en carpeta que anunció el ministro de Energía Alejandro Monteiro. Neuquén da las autorizaciones y luego será el turno de la opinión del gobierno nacional.