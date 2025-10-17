Alerta Halloween: advierten por el peligro que crece para los gatos negros y blancos

Algunas protectoras decidieron suspender las adopciones, pero advierten sobre los cuidados que se deben tener las familias con sus gatos en esta época.

La suspensión temporal de la adopción no busca desalentar a quienes quieren adoptar, sino proteger a los animales.

La llegada de Halloween trae disfraces, fiestas y decoración, pero también una alerta silenciosa para las protectoras de animales. En varias ciudades de distintos países, las asociaciones decidieron suspender temporalmente la adopción de gatos negros ante el riesgo de que sean usados en rituales o actos de crueldad.

Lo que comenzó como una superstición medieval aún deja consecuencias reales: cada octubre, varios casos de maltrato y desapariciones reavivan una historia de miedo y prejuicio.

Diversas protectoras de animales en Argentina comenzaron a advertir y solicitar - en las últimas horas- que se extremen las precauciones en el cuidado de los gatos negros o blancos.

Según advirtieron a través de distintas redes sociales, durante octubre aumenta la demanda de estos felinos, ya que algunas personas los buscan para rituales e incluso sacrificios. Por esta razón, las organizaciones deciden suspender temporalmente las adopciones de gatos y también perros con estas características.

“En octubre, ¡no des en adopción animales negros y blancos!”, remarcaron desde la protectora Comodoro Animal. Y desde la cuenta de Instagram, explicaron: “Lamentablemente, existen personas que los buscan por supersticiones, rituales o simplemente como ‘adorno’ para Halloween”.

Con un mensaje categórico, enfatizaron: “Los animales no son objetos”. Y concluyeron: “Un gato o perro negro es un compañero, con tanto derecho a ser amado y protegido como cualquier otro. Si pensás en adoptar, que sea con responsabilidad, amor y compromiso de por vida”.

Una medida oficial: hasta el 10 de noviembre, no se entregan gatos en adopción

El Ayuntamiento de Tarrassa, en la provincia de Barcelona, fue uno de los primeros en oficializar una prohibición al respecto. Desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre, el centro municipal de animales domésticos no entrega ningún gato en adopción, sin importar su color. La decisión busca proteger a los felinos, especialmente a los de pelaje negro, que históricamente fueron asociados con la mala suerte y la brujería.

“Ni un solo gato en adopción en estas fechas. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color”, explicó Natalia Esteban, integrante de la organización La Posada Felina. Según detalló, en años anteriores aparecieron animales mutilados con signos de haber sido usados en prácticas rituales. “Algunos presentan heridas con precisión quirúrgica, pensadas para que mueran lentamente”, advirtió.

La medida cuenta con el apoyo de distintas protectoras de animales en todo el país. Lola Julià, presidenta de Abrazo Animal, una asociación madrileña, explicó que durante octubre refuerzan los controles. “Filtramos muchísimo a los adoptantes. No suele pasar nada, pero preferimos prevenir. Sabemos que algunos gatos negros fueron usados en rituales”, señaló.

Superstición y crueldad

El miedo hacia los gatos negros proviene de una larga tradición de mitos. En la Edad Media, se creía que las brujas podían transformarse en felinos para escapar o espiar. Además, la Iglesia los vinculó con lo demoníaco, y su persecución se extendió durante siglos. Esa visión se arraigó tanto que aún hoy, en pleno siglo XXI, sobrevive la creencia de que traen mala suerte.

Las consecuencias pueden ser graves. Cada año, organizaciones españolas reportan casos de desapariciones y maltrato animal cerca del 31 de octubre. En 2023, según el canal La Sexta, dos personas fueron detenidas en Cataluña acusadas de sacrificar animales durante rituales satánicos, incluidos gatos negros.

Tarrassa prohíbe adoptar gatos hasta el 10 de noviembre por seguridad.

Frente a ese escenario, el Ayuntamiento de Tarrassa decidió actuar. “Lo que queremos es evitar que se usen como atrezo o en rituales macabros”, informaron las autoridades locales. La prohibición fue bien recibida por la mayoría de las asociaciones, que destacan el impacto positivo en la concienciación social sobre el bienestar animal.

Una fecha para reivindicar y educar

En 2011, Estados Unidos instituyó el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, con el objetivo de revertir la imagen negativa que arrastra desde hace siglos. Diversos colectivos impulsan campañas similares en Europa, alentando la adopción responsable y el respeto hacia todos los animales, sin distinción de color.

Las protectoras insisten en que la suspensión temporal de la adopción no busca desalentar a quienes quieren adoptar, sino proteger a los animales. “Si alguien tiene buenas intenciones, puede esperar unas semanas más. Lo importante es garantizar su seguridad”, afirmaron desde Abrazo Animal.

Más allá del mito, los gatos negros son símbolo de elegancia, independencia y afecto. Son parte del mismo universo doméstico que cualquier otra mascota. La superstición los convirtió en víctimas, pero las nuevas generaciones intentan cambiar esa historia.