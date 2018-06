Con la llegada de las primeras heladas, los neuquinos comenzaron a prender los calefactores. Sin embargo, algunos no tienen la posibilidad de girar la perilla para calentarse porque no están conectados a las redes de gas natural, por lo que recurren a otros métodos que no sólo tienen un poder calórico menor, sino que también son más peligrosos.

La inhalación de monóxido de carbono es una de las principales causas de muerte por envenenamiento a nivel mundial. Si bien la mayoría de los casos registrados en los hospitales y centros de salud de toda la provincia no fueron mortales, los datos indican que la región no escapa a esta problemática.

Además de las intoxicaciones que se dieron en las zonas sanitarias IV y Metropolitana, hubo ocho en el cuadrante norte del territorio neuquino y seis en las áreas centro y centro sur. En tanto, la lista la cierra el sector comprendido por Centenario y San Patricio del Chañar, con cinco personas afectadas.

La jefa del Departamento de Atención Ambulatoria del hospital Castro Rendón, Adelaida Goldman, contó a este medio que la salud pública tiene un sistema de emergencia con “alta capacidad de resolución” para estos casos, lo que permite salvar a las víctimas y genera que haya una tasa baja de internaciones.

“Es un tratamiento de oxigenoterapia con un flujo al cien por cien de oxígeno, monitoreo cardiológico, determinaciones sanguíneas y evaluaciones neurológicas durante ocho horas. Son observados durante ese período y son dados de alta cuando los profesionales determinan que están en buenas condiciones”, detalló.

Según comentó, la franja etaria en que se registran más intoxicaciones es entre 20 y 40 años, sin diferencias significativas entre hombre y mujeres. Cabe destacar que los casos de intoxicación por monóxido son evitables y prevenibles, por lo que es de vital importancia tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia a la hora de calefaccionarse.

Oficialmente aún no hay estadísticas disponibles de los casos fatales por intoxicación con monóxido de carbono en lo que va del año en Neuquén.

Caso Naidenoff

Esta problemática recientemente ocasionó la muerte de la esposa y del hijo del senador de Formosa Luis Naidenoff, lo que demuestra que no discrimina clases sociales. En 2017, hubo 238 casos de intoxicación en toda la provincia, contra 250 notificados en 2016 y 175 en 2015.

“Ante la sospecha de intoxicación, retirar urgente a la persona hacia un lugar ventilado. Abrir puertas y ventanas y pedir ayuda de inmediato”, recomienda un comunicado del hospital Castro Rendón. “En todos los casos, concurrir al hospital más cercano. En lo posible, evitar las grandes distancias y conducir vehículos”, concluye.

