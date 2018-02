Alerta: se triplicaron los casos de sífilis en el país

Cuando en 2012, AIDS Healthcare Foundation (AHF), la ONG estadounidense con sede en Los Ángeles pero con dependencias en otros 38 países, decidió que el 13 de febrero se convierta en el Día Mundial del Preservativo, no eligió esa fecha por simple casualidad: en la víspera del San Valentín, concientizar sobre el uso del condón era todo un símbolo. El uso responsable del preservativo no sólo evita embarazos no deseados sino que previene enfermedades de transmisión sexual, algunas gravísimas y mortales.