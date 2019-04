Alexa, la pequeña amiga chismosa que se metió en las casas

Estos equipos de personas están repartidos en todo el mundo y su función es transcribir, corregir y anotar lo que la asistente no identifica, ya sea porque la pronunciación del usuario fue diferente a la esperada o por algún error de la propia Alexa que, quizá, comenzó a grabar una conversación cuando no debía. Según Amazon, estos empleados “de carne y hueso” no tienen acceso a información personal de los clientes, dado que sólo reciben ficheros de audio asociados a un número de identificación para cada grabación. Pero...

Según Bloomberg, estas personas reciben también como información asociada a la grabación las coordenadas de localización en las que se producen. Testimonios anónimos de empleados de Amazon afirman que averiguar la localización sobre el mapa de las grabaciones “es trivial” y puede hacer sencilla la identificación de quienes hablan en las grabaciones.

Algunos tenían hasta hace poco acceso a la info de envío de la cuenta de Amazon asociada al número de identificación. Por lo pronto, no hay ningún caso registrado de personal que haya aprovechado esta posibilidad para espiar o acceder a datos personales de los clientes. De todos modos, en alerta ante esta probable violación a la intimidad del usuario, Amazon restringió en los últimos días el número de empleados con acceso a este tipo de información sensible. Además, insistió con que sólo una pequeña parte de las grabaciones y comandos que no son reoconocidos por Alexa pasan a ser analizadas por estos equipos.

Aun así, queda latente la chance de que Alexa grabe al escuchar una palabra clave que dispara su funcionamiento, ya sea dicha en una conversación o a través de la TV.

Difícil que detrás no haya personas

Esta forma de actuar del asistente virtual de Amazon puede sorprender a muchos de sus usuarios, que piensan que detrás de Alexa solamente hay una serie de rutinas de un software. Y aunque es cierto que en la mayoría de los casos es así como finalmente ocurre, es necesaria una labor de transcripción para seguir entrenando los algoritmos y que vayan adaptándose a distintos acentos y expresiones. Por ahora, por más medidas que se tomen, esa tarea sigue recayendo en humanos.