Alfonsín vino a dar su apoyo a Vidal en la pelea con Pechi

Alfonsín dijo que, según números de algunas encuestas que ello no encargaron, “la elección será muy pareja”, y criticó a los radicales que no cuestionan algunas de las políticas del gobierno nacional. “La mejor manera de colaborar es señalar que hay decisiones que si se hubiera consultado a la UCR no se habrían tomado. Hubo rectificaciones y en otros casos no, pero esto no se lo reprocho al PRO, sino a la misma UCR por no haberlas señalado”, indicó Alfonsín.

En este sentido, sostuvo que con Vidal coincide “en que la responsabilidad de ser un convidado de piedra en las PASO es del partido radical”.

El legislador nacional dijo ser consciente de que esta lista de Cambiemos en Neuquén está en una situación económica de inferioridad respecto de la otra, pero que es “una lucha que requiere valentía más allá de los resultados, y a eso apuestan Vidal, Kreitman y todos los que la integran”.

No obstante, reiteró que la pelea en cuanto a votos será pareja y que existe un sector del electorado afín a Cambiemos que “cree en las correcciones que plantea Vidal y que apuntan a garantizar derechos”.

Crítica

Afirmó que el objetivo de su sector es “colaborar con Cambiemos y con la sociedad, ya que no sirve decir a todo que sí”. Analizó que en estas PASO se pone en juego la “consolidación de la República”, pero también qué políticas económicas se implementarán hacia adelante.

“Si la UCR no influye vamos a ir hacia posiciones más liberales, independientemente de la buena intención de quienes creen en eso. Hay que persuadir de que ciertas cuestiones no es bueno que se resuelvan solo en el mercado. Hay que dialogar y confrontar opiniones y el radicalismo está obligado a reclamar ese debate”, advirtió.