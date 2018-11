“Entendí que la ingeniería de procesos era lo mío, aunque estuviera trabajando en una petrolera; la cabeza me hizo un clic. Pensé que yo sola no puedo evitar que dejen de producir, pero sí es mi responsabilidad que las cosas se hagan de la mejor manera posible”, explica.

MAS-E-p08-pieza.jpg

Así, en 2014 y cuando Vaca Muerta era apenas una gran promesa, Paula llegó con otras tres mujeres a la construcción de la planta de tratamiento de crudo de Loma Campana. “Eran muchos hombres y nosotras éramos cuatro, pero eso es bastante para este ambiente”, relata y agrega que ahora, en su nueva ocupación, conforma un equipo de tres ingenieras mujeres y otros tres varones.

La vida en los tráileres cerca de Añelo no parece estar diseñada para chicas. “Siempre cuento que llegábamos a la mañana con mucho frío, usábamos cancanes y jean abajo del mameluco, pero íbamos a los baños que estaban congelados y nos teníamos que sacar toda la ropa”, recuerda y aclara que la mayoría aguantaba hasta el mediodía para no sufrir el frío matinal, hasta que la empresa decidió calefaccionar la zona de inodoros.

ep08-f02-paula-castro-ingeniera-ypf-vaca-muerta.jpg

Esas decisiones se corresponden con una política que la ingeniera destaca de YPF, y que incluye la construcción de lactarios o diagramas diferentes para las mujeres que son madres. Aunque ahora es soltera y no tiene hijos, Paula también se pregunta si se adaptará a las exigentes rutinas de Vaca Muerta cuando tenga más edad.

“No creo que sea una cuestión sólo de la mujer, tengo amigos varones que me dicen que ellos no podrían seguir este ritmo”, dice Paula, que se levanta antes de las 6 para cumplir una jornada laboral que incluye cuatro horas de traslados y otras ocho en la zona de Añelo. Su pasión por la actividad la motiva a cumplir la rutina sin pesares y hasta disfruta del tiempo libre en Neuquén con actividades artísticas y deportivas.

Si bien aclara que el ambiente es aún muy masculino, nunca se sintió discriminada en Vaca Muerta. “A veces hacen algún chiste porque hablamos demasiado, hay escenas de micromachismos, pero nunca te mandan a lavar los platos”, explica. Para ella, el ambiente petrolero tiene parangón en la sociedad actual, que encaró un lento proceso de transformación para darle más lugar a la mujer.

MAS-E-p08a-pieza.jpg

“El cambio cultural está latente, pero no se va a desarrollar mañana ni el mes que viene”, sostiene y aclara que en cinco años se podrá ver otra realidad para la mujer en el rubro petrolero. Aunque explica que todavía no hay mandos medios femeninos, asegura que la gerencia ya tomó conciencia de la necesidad de hacer un cambio necesario para permitir el desarrollo laboral de la mujer.

Mientras tanto, Paula disfruta de tener jefes que confían en su criterio y la empujan a crecer. También, mantiene la valentía para exigir que no arranque la producción en ciertas áreas hasta que no se garantice el cumplimiento de todos los parámetros ambientales, que no es más que exigir que sus ideales se mantengan intactos.

“Un metro cúbico más de petróleo o uno menos se justifica; un accidente, no”, afirma.