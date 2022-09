Alumna argentina llegó a la NASA para un proyecto

Se trata de Avril Denegri, quien junto a estudiantes de varios países, fue capacitada por expertos y tuvo la oportunidad de compartir experiencias con personalidades del ámbito espacial. El programa es una iniciativa de la Foundation for International Space Education (FISE), vinculada a la agencia espacial estadounidense NASA, y promueve el intercambio de estudiantes preuniversitarios interesados en la industria aeroespacial.

En ese marco, autoridades del Colegio Nacional de la UNLP, de donde Denegri egresó a fines de 2021 con un promedio de 9,850 (uno de los tres mejores puntajes de su promoción) le informaron de la convocatoria. “Se contactó conmigo Mariana Morales, secretaria académica del colegio y me ofreció realizar este proyecto. Sabían que me había anotado en Ingeniería Aeroespacial y que me iba a comprometer completamente”, relató la joven llegada a La Plata tras dos semanas de capacitación en Houston, tras agradecer el apoyo de la Facultad de Ingeniería, del decano Marcos Actis y del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) que ayudaron a poder pagar el viaje.