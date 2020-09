“Yo me quedo en casa” es el nombre de este libro que se imprimió en la editorial independiente Kuruf y que ya está en el hogar de cada uno de sus autores.

Viviana Pozaz, es graduada de la UNCo en la carrera de profesorado de Enseñanza Primaria, y cuando este año la sorprendió la cuarentena, al igual que a todos, no tardó en organizar sus ideas y proponer algo diferente y divertido a sus alumnos.

WhatsApp Image 2020-09-24 at 8.53.49 PM (1).jpeg

“Fue un gran choque para todas las familias y en especial para todos los niños el tener que quedarse en casa. Ellos vieron cambiadas sus rutinas, de repente ya no se despertaban, desayunaban y se iban a la escuela, sino que no podían ir ni a comprar el pan a la despensa de su barrio”, recordó la maestra.

En el marco de ese nuevo escenario es que Pozaz ofreció a los chicos y chicas “la escritura como una herramienta para desplegar todos los sentires y temores que comenzaban a surgirles ante este virus invisible que llegó de golpe y les genera tantas cuestiones emocionales”.

La tarea no fue fácil. De los 18 alumnos solo dos tienen computadoras en sus casas y el resto continúan las clases a través de un celular que comparten con los demás integrantes de su familia. Así que para enviarles sus relatos muchos escribían a mano y luego le enviaban a la maestra su foto para que ella luego transcriba.

Alumnos de 4° hicieron un libro de poesías en cuarentena.

“La idea fue que pudieran desplegar todo lo que iban sintiendo. Esto que no se entiende que no se puede tocar al otro, que tengo que estar alejado, no puedo abrazar a un abuelo”, afirmó la maestra, quien además expresó: “Qué mejor que la poesía para poder empezar a escribir todo lo que iban sintiendo”.

Cuando los estudiantes de 10 años comenzaron a compartir con su maestra sus creaciones, ella quedó más que sorprendida y pensó que no podían quedar solo en sus carpetas. Les propuso a las familias que sus hijos dejen una huella, que les quede un recuerdo y que puedan decir que ellos pasaron la pandemia 2020 escribiendo poesía con sus compañeros que convirtieron en un libro colectivo.

Alumnos de 4° hicieron un libro de poesías en cuarentena.

“Y así surgió ’Yo me quedo en casa’, que le pusimos ese nombre porque fue el eslogan del momento”, relató la docente.

Pozaz explicó a LM Neuquén que se trata de “un libro de poesía y breves relatos donde ellos van contando sus sensaciones, sus emociones, sus ganas de salir a jugar, sus ganas de abrazar a un familiar, también cuentan, por ejemplo, que un pedacito de pan ahora es un tesoro”.

Para poder imprimir esta maestra puso parte de su aguinaldo y buscó el precio más razonable. En la primera tirada imprimió 30 ejemplares y para que cada autor tenga el suyo fue casa por casa para dárselos en mano.

“Ese fue otro momento que tuvimos que armar muy bien, les expliqué que nos íbamos a ver pero no nos íbamos a poder abrazar, iba a ser con distancia y tapabocas”, relató la maestra que aún revive con emoción aquel sábado de agosto cuando llevó a sus alumnos su propia creación.

alumnos relatos coronavirus 2.jpg

Luego continuó el trabajo del cole. Cada niño comentó el trabajo de su compañero y realizaron un trabajo colectivo con las poesías y relatos del libro.

Las repercusiones, de este trabajo grupal durante la cuarentena guiado por una docente, no tardaron. Fueron muchos los reconocimientos y felicitaciones, incluso en la última sesión de la Legislatura los diputados provinciales lo declararon de interés legislativo.

“No queremos que esto quede solo en nuestra escuela, sino que sería lindo que más maestros se lo propongan y puedan concretar más libros escritos por sus alumnos”, propuso la docente.

Pozaz destacó que muchos docentes trabajan desde sus casas y ponen lo mejor de ellos y consideró que este proyecto haya sido declarado de interés por la Legislatura “será motivación para muchos”.