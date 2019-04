Alumnos intoxicados tras la fumigación de una escuela del barrio Parque Industrial

Desde la escuela confirmaron que por la tarde no habrá clases y tampoco el martes en el turno mañana. Los chicos que se sintieron descompuestos fueron atendidos por personal del SIEN y las docentes, por la ART.

Balmaceda está enojado porque contó que “una de sus hijas tiene problemas asmáticos y que ahora deberá estar atento a que no sufra recaídas”.

“Por lo que me contaron mis hijas las maestras tardaron bastante en darse cuenta de lo importante de la situación. Lo que me da indignación la forma en que manejaron las cosas, no están preparados para una situación complicada y seria donde se involucra a los niños”, agregó.

