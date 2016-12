Ama a su gallo Coco, pero ya no podrá tenerlo en casa

Fidelina encontró en Coco más que una mascota, es su gran compañero en la casa. Pero en el barrio no lo ven así.

Laura Hevia

hevial@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Un gallo es el centro de una disputa entre vecinos del barrio Jardines del Rey. Coco, la mascota de Fidelina, quedó en el medio de una pelea, pero una distinta a las que involucran a esos animales y que se hicieron tan populares en Latinoamérica.

La polémica comenzó por la denuncia de una vecina que se queja porque puntualmente todos los días a las 5:30 de la mañana el gallo canta, y ahora el Municipio intimó a la dueña para que se deshaga del animal.

El problema es que Coco es para Fidelina más que su mascota, es su compañero terapéutico. Liliana, hija de la mujer de 96 años, contó que su mamá padece mal de Alzeihmer, pero desde que le regalaron el ave hace un año, su salud mejoró.

“Ella no dormía de noche y deambulaba. La medicación psiquiátrica que le daban le quitaba el apetito y eso hace que la persona fallezca pronto”, contó Liliana. La idea de tener un gallo fue de su nieto, que lo llevó a la casa para probar qué sucedía. Desde entonces, Fidelina se despierta todos los días a las 5.30 con el cantar de Coco y pasa tiempo hablando con él y dándole comida.

Fidelina se crió en su niñez en el pueblo de Cuadro Nacional, en Mendoza, y allí compartía tiempo con animales de granja. Por su enfermedad aún cree que vive allí, pero su hija asegura que la relación con Coco hizo mejorar su estado anímico y de salud. “La pongo en su silla de ruedas y la dejo con Coco y ella está hasta dos o tres horas entretenida con el animal. En invierno la abrigamos mucho, pero igual se queda. Vimos que eso dio resultados y los médicos avalan que es así”, agregó.

El mes pasado una vecina denunció a la Dirección de Zoonosis que no podía dormir por la presencia del gallo. Según Liliana, canta unas 6 a 7 veces al día. En un primer momento, funcionarios de Zoonosis fueron a la casa de Fidelina y le dijeron que podía tener al animal, pero ahora la intimaron para que se lo lleve en un plazo de 48 horas, que vence hoy. “Es una injusticia porque no se sabe cuánto va a durar ella o el gallo y no es que es molesto el canto”, se lamentó Liliana.

Desde el Municipio se mostraron inflexibles con la decisión y confirmaron que Fidelina deberá retirar a su gallo hoy o será infraccionada. Además, se iniciará una causa en la Justicia civil. “El gallo está en una jaula donde entra sólo él y está en el patio. Canta todas las mañanas y durante un tiempo prolongado y por eso ha habido quejas de los vecinos, porque no los deja dormir”, manifestó Martín D’ Anna, director de Zoonosis.

En la ciudad hay dos ordenanzas que regulan la tenencia de animales: por un lado, la 7777 establece que está prohibido tener animales de granja “en gran escala”, pero permite su tenencia siempre y cuando no sea con fines comerciales o industriales. En este caso, D’Anna asegura que la norma no se aplica porque la vecina tiene al animal “como mascota”.

Por otro lado, la ordenanza 11036 prohíbe tener a los animales domésticos en la vía pública o en malas condiciones y establece un protocolo en caso de que sean violentos, pero no dice nada sobre ruidos molestos.

“Yo me tengo que guiar como funcionario por lo que dice la ordenanza. Ella dice que le puede hacer bien el animal, pero molesta a todos los vecinos lindantes”, aseguró el funcionario, quien indicó que hoy se presentarán en la vivienda de Fidelina con la intimación municipal para que se cumpla.

Antecedente

En Bariloche también hubo polémica

En 2011 hubo un caso similar en Bariloche, donde vecinos se presentaron en el Concejo Deliberante para denunciar que un gallo los despertaba todos los días a las 5 de la mañana.

En ese momento, solicitaron a los concejales que se modifique la ordenanza para prohibir la tenencia de estas aves, pero los ediles trasladaron el problema a la Defensoría del Pueblo para que dirima sobre la disputa. Sólo uno de los concejales se pronunció y afirmó que prohibir su presencia podía significar una discriminación hacia las costumbres de las personas de campo.