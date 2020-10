Ana María y Rubén se jubilaron y se animaron a emprender

“Junto con Owe en la ciudad de Neuquén fuimos las primeras casas de elaboración artesanal de la zona”, explica Rubén que además agrega que al principio “la idea comenzó como un hobby” y más adelante en el tiempo “debieron tomar una decisión”. “Éramos un grupo de cinco amigos, hicimos todas las habilitaciones necesarias tanto en la Municipalidad como en la Provincia para poder habilitar nuestro lugar, participamos de los eventos y empezamos a poner en venta la cerveza que teníamos”, recordó Wagner, uno de los creadores de esta marca que antes de la pandemia tenía una producción de unos 500 litros mensuales.

ON---Matrimonio-emprendimientos-(1).jpg Omar Novoa

“Nos decidimos por abocarnos de lleno a la actividad y con el pasar del tiempo sólo quedamos dos personas al frente: mi socio Víctor y yo; hasta llegamos a abrir un local comercial gastronómico en Plottier”, relata Rubén.

Con la llegada de la pandemia, todo cambió para el rubro. “Nosotros en gastronomía fuimos muy golpeados, por los impuestos que hubo que seguir pagando, las restricciones a la circulación que nos tuvo sin ingreso al restaurante durante meses, las deudas que se fueron generando por no contar con capital”, afirma.

Todo se hizo más cuesta arriba para los emprendedores que han producido menos de 300 litros en lo que va de este 2020 cerciorado por el coronavirus. De hecho, cuenta el emprendedor, tienen las inmensas ollas de la producción paradas porque no alcanzan a llenarlas. “En sí ha sido un año malo para nosotros, pero seguimos en carrera, vendiendo lo que tenemos de producción a clientes tradicionales y a las personas que se acercan a consumir al local”, reafirma Wagner.

ON---Matrimonio-emprendimientos-(3).jpg Omar Novoa

Entre los aspectos positivos el emprendedor cervecero rescata la unión de los demás productores de Río Negro y Neuquén, “es un grupo afianzado, en donde compartimos experiencias y técnicas”, comenta. Él comenzó con un curso de elaboración de cerveza que compartió con otras cinco personas y así se echó a rodar por el camino emprendedor, sumado a los conocimientos de bioquímica que le fueron sumamente útiles en la tarea.

“No hay nada que en este proceso no se explique desde el punto de vista químico o bioquímico, lo que ayuda a comprender lo que sucede en cada uno de los pasos de la producción. Con eso y con las debidas precauciones se llega a lograr la cerveza diseñada y deseada”, expresa el bioquímico que dice que aún manifiesta un gran interés por el desarrollo de las levaduras artesanales.

El jardín que da a mi casa

Ahora que Rubén debe cuidarse por la presencia del virus y no puede hacer los viajes regulares que hacía a Plottier, le ayuda a Ana María en el vivero que está en el hogar familiar. “Soy bioquímico, me encantan las cosas vivas; con mi señora apostamos a una inversión cuando nos jubilamos y ahora compartimos el placer y el amor por lo que hacemos; no es que no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de hacer y de descubrir todos los mundos que amamos”, reflexiona el hombre.

El vivero "Novo Glauca" surgió con la intención de retomar, de modo paulatino, el proyecto que fue iniciado por Daniel Auer, el padre de Ana. “A mediados de la década del 80 su actividad agronómica en Neuquén estuvo centrada en la jardinería; y como tal, entre otras actividades, producía plantas de interior y para jardines. Para quienes puedan recordarlo el salón de exposición y venta de plantas se encontraba en la calle Félix San Martín al 1300, frente a la ruta 22”, relata la mujer.

ON---Matrimonio-emprendimientos-(15).jpg Omar Novoa

Visitar el vivero Glauca brindaba la posibilidad de reencontrarse con un mundo de colores, formas vegetales variadas y composiciones de macetas con diseños de "buen gusto". Significaba un momento de "recreación estética" y por sobre todas las cosas, una atención personalizada y de asesoramiento directo. Ahora Ana le rinde homenaje cultivando, trasplantando y plantando y acercando esa posibilidad de amigarse con la tierra a todos los vecinos que deseen compartirlo.

ON---Matrimonio-emprendimientos-(20).jpg Omar Novoa

Novo Glauca Vivero

Novo Glauca - Producción y venta de plantas de interior y de exterior se encuentra en Alta Barda en la calle Las Caléndulas al 662. Allí se pueden encontrar todo tipo de plantas florales de estación, ornamentales perennes, suculentas y hasta plantines de especias.

Para contactarse escribir a: 2994066012

W&W Cerveza artesanal

W&W es la primer Cervecería Artesanal en Plottier. Desde hace más de 15 años elaboran cerveza artesanal con la mejor materia prima. Venden barriles y alquilen de Choperas.

Para contactarse escribir a: 2994287178

Cumbre de Emprendedores

Rubén participará con su proyecto de la Cumbre de Emprendedores Neuquén coorganizado por La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). La misma se desarrollará el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, desde las 16.30 a través de Facebook Live. En esta reunión virtual, referentes del emprendedurismo, emprendedores e instituciones locales, brindarán herramientas e intercambiarán experiencias con los participantes. El encuentro tendrá un taller de Facebook e Instagram y contará con un panel de consejos para aprovechar de las tecnologías.

El evento, declarado de interés público por la Legislatura Provincial y por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, será inclusivo, ya que será traducido al lenguaje de señas. Cabe destacar que la participación es gratuita y requiere inscripción previa.