Andrea Rincón reveló qué pasó en la escandalosa fiesta con Belén Francese

En la jornada de ayer se filtró la tremenda pelea que protagonizaron Andrea Rincón y Belén Francese en el programa de Andy Kusnetzoff , aunque todavía no se emitió al aire, dado que recién saldrá el sábado a la noche.

Ahora, Rincón acaba de sumergirse de lleno en esa velada específica y contó todos los detalles ocultos muy concretos, con algunas revelaciones tremendas. En una nota con Socios del espectáculo, la actriz aseveró: “Es imposible que ella hubiese pensado que yo le quería dar un beso”.

Andrea Rincón reveló que hubieron consumos en la fiesta del escándalo

Sobre lo que aconteció en ese momento, Andrea Rincón agregó detalles de la dinámica de ese lugar: “Pensé que iba a contar de la fiesta, que eran todas así, yo he vivido muchas así, para mi no era inolvidable. Si era tu fiesta inolvidable conta tus cosas, ¿qué me metes a mi?”.

En cuanto a su reflexión de los motivos que impulsaron a Belén Francese a contar eso en PH; Andrea sostuvo: “Quiso hacer esto, que trascienda”. Y añadió una confesión fortísima: “Fue mi antigua vida, para que se den una idea, no dormí. Hubo consumo en esa fiesta, pense que hablaba de ahí, porque la verdad nos la pegamos todos”.