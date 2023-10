El video de la escandalosa pelea de Belén Francese y Andrea Rincón

“Estábamos en temporada de teatro y Moria (Casán) hizo una fiesta en la casa”, comenzó contando Francese mientras que Rincón soltó una carcajada, dando cuenta de que conocía la anécdota. “Fue desopilante, terminó muy tarde”, agregó Belén. Por su parte, Andrea acotó: “Yo me acuerdo, no dormimos esa noche”.

La influencer siguió con su relato para poner en contexto a las otras invitadas: “Era ya de día, prácticamente, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos. Y la pasamos muy bien”. Acto seguido, la actriz dijo: “Sí, porque vos estabas triste”. “Me estaba separando de un novio”, aclaró Francese.

Luego, pronunció las palabras que desataron la pelea. “Entonces, yo flasheé una situación”, disparó, dejando sorprendidos a todos.

Anonadada, Rincón le preguntó: “¡¿Entre vos y yo?! Pero... ¿por algo?”. “Medio que me querías contener... Era buena onda... Yo me ilusioné”, lanzó la modelo. “¡Nooo!”, desmintió la actriz.

La pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón detuvo el rodaje de PH

Andy Kusnetzoff aprovechó la situación para consultarle a Andrea Rincón si había percibido que Belén Francese había tenido otras intenciones. Contundente, Andrea se dirigió a Francese y le dijo: “Perdón, pero te lo quiero decir. Lo que hiciste recién, a mí, no me parece. Porque sabes que lo que dijiste no fue así: querer decir que yo te insinué...”.

Firme en su postura, la mediática le contestó: “Para mí fue así”. “Es que sabés que no fue así. Primero, porque había más gente, y segundo lo estás inventando, ¿para qué? ¿Para generar, para mañana salir en los medios? Eso no se hace y yo no me lo merezco, porque no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas. No me gustas, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados diga que quise seducirte, porque es mentira”, le contestó Rincón.