Andy otra vez da que hablar por Telefe

En esta tercera temporada no se estará tan pendiente de la batalla, ya que la diva aún no comienza con sus clásicos almuerzos.

“Estoy contento (por PH) porque es lo más parecido a la radio que hice en televisión. Es lo más verdadero que hice. La tele es muy forzada, por eso antes me sentía mejor en la calle, que es más verdadera que un estudio. Me decían: ‘Tu trabajo no es igual que en la calle’. Yo nunca me sentí mal conductor. Pasa que no encontraba algo que me gustara, porque no me siento cómodo como animador. Ahora lo puedo decir después de muchos años. No me siento cómodo como animador. Pero sí liderando un programa como PH, que transita varios climas”, dijo Andy.