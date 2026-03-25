Qué dijo Duki tras las declaraciones de Emilia en medio de la polémica

El cantante salió a defender a su novia con un posteo en sus redes sociales.

En medio del escándalo que involucra a la cantante entrerriana Emilia Mernes con Tini Stoessel y María Becerra , Duki compartió un comunicado en apoyo a su novia. El rapero utilizó sus redes sociales para emitir su opinión sobre la polémica.

“Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano”, le escribió en las historias de su cuenta de Instagram (@duki).

A su vez, el cantante agregó: “Gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. ”

Y continuó: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”.

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Y agregó: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.

El posteo fue publicado tan solo minutos después del descargo de Emilia, quien habló por primera vez, luego del escándalo.

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La palabra de Emilia Mernes tras el escándalo

Este miércoles la cantante rompió el silencio y apuntó contra la difusión de información falsa. Luego de siete días de especulaciones que crecieron a partir del gesto de Tini Stoessel en Instagram —cuando dejó de seguirla—, Mernes decidió poner un freno a los ataques que recibe.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@emiliamernes), la artista aseguró que en los últimos días se difundieron versiones que no son ciertas. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio”, escribió.

Además, explicó que eligió no responder en un primer momento, pero que el silencio no frenó la situación: “Cada día que pasa veo un nuevo invento”.

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Emilia también se refirió a las supuestas internas con otras artistas. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo.

El mensaje cerró con un fuerte pedido que refleja su estado emocional frente a la situación. “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa”, expresó. Y concluyó: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.