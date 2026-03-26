Jenny Mavinga no soportó la presión y abandonó la casa de Gran Hermano

La participante quedó en el ojo de la tormenta tras los comentarios racistas de su compañera Carmiña Masi.

Jenny Mavinga decidió este jueves dar un portazo a la Generación Dorada de Gran Hermano y abandonar la competencia a 31 días de haber iniciado el reality. La participante no pudo soportar la exposición y la angustia que le generó la situación que vivió de Carmiña Masi y tomó la dramática decisión.

La participante del reality fue contenida por el psicólogo que está a disposición de todos los jugadores, como así también por sus compañeras más cercanas del reality, pero no pudo recomponerse anímicamente y expresó que necesitaba irse para abrazar a su marido y sus hijas.

Mavinga comentó que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años, por lo que la empezó a extrañar aún más, y que su situación psicológica en la casa, entre tantas emociones fuertes y peleas, no le permite estar tranquila ni concentrarse en el juego.

Sus compañeros, excepto La Maciel, coincidieron en que “no hay nada más honorable que extrañar a la familia” y que cualquier decisión que tome estaría bien. “Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció Mavinga.

Mientras que La Maciel se puso a llorar con Jenny y le pidió que no abandone una oportunidad única como Gran Hermano, pero ella, decidida a irse, afirmó que aprovechará la oportunidad del reality “de otra manera”.

“Mi cabeza y las emociones no son lo mismo”, dijo la participante sobre la dificultad que tuvo para seguir adelante después de los comentarios racistas de su compañera paraguaya. Gran Hermano la despidió y le recordó “recuperar esa linda sonrisa”.